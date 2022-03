ΕΕ: Θα εξετάσει εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο

Οι ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα εξετάσουν στις επερχόμενες συνόδους κορυφής αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο της ΕΕ, του G7 και του ΝΑΤΟ το ενδεχόμενο περαιτέρω επέκτασης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο ευρωπαϊκές και αμερικανικές πηγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΕ επεξεργάζεται ήδη ένα πέμπτο πακέτο κυρώσεων, το οποίο ενδέχεται να περιλαμβάνει την επιβολή εμπάργκο στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου από τις χώρες της Ένωσης. Ήδη αντίστοιχη απόφαση έχουν λάβει οι ΗΠΑ και η Μεγάλη Βρετανία.

Η ΕΕ θα συνεχίσει τη συζήτηση για το καθεστώς κυρώσεων σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών τη Δευτέρα.

#EuropeanUnion considers imposing embargo on #oil supplies from #Russia.

According to #Reuters, the embargo on energy resources may be introduced in the case of a “massive bombing of #Kyiv” or the use of chemical weapons. Especially, the Baltic states insist on an oil embargo. pic.twitter.com/aGnw7upvdt

— NEXTA (@nexta_tv) March 21, 2022