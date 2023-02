Economist: Χάος στα συστήματα υγείας παγκοσμίως

Άρθρο του Economist (εδώ) ρίχνει φως στις συνθήκες που επικρατούν σε συστήματα υγείας παγκοσμίως και εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επικρατεί στα περισσότερα από αυτα ένα καθεστώς χάους. Το άρθρο αναφέρεται αρχικά στο “πρόσφατο παρελθόν” και πώς επέδρασε η πρόσφατη πανδημία. Οι κυβερνήσεις επέβαλαν lockdown με σκοπό να κερδίσουν χρόνο ώστε να ενισχύσουν, στο ενδιάμεσο, τα νοσοκομεία τους. Ωστόσο, νέες μονάδες που αποκτήθηκαν ή ενισχύθηκαν έμειναν τελικά αναξιοποίητες. Ενδεικτικά, νοσοκομεία τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και τις ΗΠΑ απλώς κατέληξαν να κλείνουν έχοντας δεχτεί ελάχιστους ασθενείς. Αν και σήμερα ακούγονται ιστορίες με νοσοκομεία στην Κίνα που έχουν κατακλυστεί με ασθενείς, είναι νωρίς να πει κανείς αν πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις ή μια συστηματική αδυναμία.

This is my 6th year at @FactCheck and every winter England’s NHS has been in crisis.

So when I started looking at the latest stats I was expecting to do a story about history repeating itself.

But it’s not repeating. 2022 was *so* much worse.

I can prove it in one graph.🧵 pic.twitter.com/a68L2vneHC

— Georgina Lee (@lee_georgina) January 18, 2023