Εμπορικό πόλεμο στην Ευρώπη κήρυξε ο Τραμπ – Ανακοίνωσε δασμούς 25% σύντομα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα, με την ευκαιρία της πρώτης συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου του στον Λευκό Οίκο, ότι στα ευρωπαϊκά προϊόντα θα επιβληθούν «σύντομα» τελωνειακοί δασμοί ύψους 25%.

'The European Union was formed in order to screw the United States, but now I am president.'



US President Donald Trump talks about EU tariffs that he will impose in his first cabinet meeting. He says 'it will be 25 percent in most cases'.https://t.co/fHqGBwgmE1



