Εμπαπέ: Ανανέωσε έως το 2025 στην Παρί

Ποδοσφαιριστής της Παρί Σεν Ζερμέν έως το 2025 παραμένει ο Κιλιάν Εμπαπέ. Η Παρί ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Γάλλο έως το 2025 αφού πρώτα εκείνος απέρριψε την πρόταση της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η πρωταθλήτρια Γαλλίας ανακοίνωσε την μεταγραφή με video στα social media.

Παράλληλα με το βίντεο ο Κιλιάν Eμπαπέ επιβεβαίωσε την ανανέωση στο γήπεδο πριν από τον αγώνα με την Μετς και αποθεώθηκε από τον κόσμο!

Kylian Mbappé: “This is my home, my city as I always said. I will continue at Paris Saint-Germain to win titles together”. 🔴🔵🤝 #Mbappé pic.twitter.com/iLNnjXLPlF

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 21, 2022