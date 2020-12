e-learning: Τα προγράμματα των ΑΕΙ για να ενισχύσετε το βιογραφικό σας στην αγορά εργασίας

Σε ανοδική πορεία βρίσκεται η διά βίου μάθηση, η οποία ακόμα και μέσα στην καραντίνα συνέχισε τη δημοφιλή της πορεία, όχι μόνο ως μια ασχολία εν μέσω lockdown για να περάσει ο χρόνος αλλά και ως μια επένδυση για το μέλλον.

Τα ελληνικά πανεπιστήμια εδώ και χρόνια έχουν επενδύσει στα προγράμματα e-learning με στόχο την επικαιροποίηση γνώσεων σε μια αγορά εργασίας που μεταβάλλεται με πολύ γοργούς ρυθμούς.

Τόσο στην καραντίνα την περασμένη άνοιξη όσο και σε αυτήν, πολλοί είναι αυτοί που επιλέγουν να ενισχύσουν το βιογραφικό τους και να επιμορφωθούν σε επιπλέον τομείς, με τα Ιδρύματα να διευρύνουν τις θεματικές. Σύμφωνα με στοιχεία, η αύξηση σε ορισμένα Ιδρύματα, όπως στο ΕΚΠΑ, είναι της τάξης του 10%-15%, κάθε χρόνο, των ενδιαφερομένων για την παρακολούθηση διαδικτυακών προγραμμάτων, με τη δημοφιλία των θεματικών να αλλάζει ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν στην αγορά.

Η πρωτοβουλία συνήθως προέρχεται από τους ίδιους τους εργαζομένους και όχι από τις εταιρίες, με το 85% των προγραμμάτων να χρηματοδοτείται από τους υπαλλήλους που επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως και σε άλλα Ιδρύματα που διαθέτουν προγράμματα e-learning, όπως το ΠΑΠΕΙ, υπάρχουν εταιρίες που χρηματοδοτούν τη διά βίου μάθηση των εργαζομένων τους.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 2001 λειτουργεί προγράμματα e-learning και πλέον προσφέρει πάνω από 400 προγράμματα επιμόρφωσης στην ελληνική γλώσσα και πάνω από 40 στην αγγλική γλώσσα, με περισσότερους από 100 καθηγητές του Ιδρύματος να συμμετέχουν ως ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι στην ανάπτυξη και την υλοποίησή τους, ενώ έχουν επιμορφωθεί περισσότερα από 100.000 άτομα.

Σύμφωνα με τον επιστημονικό υπεύθυνο Παναγιώτη Ε. Πετράκη, στόχος είναι τα προγράμματα που προσφέρονται να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας και να εφοδιάζουν τους εκπαιδευομένους με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. Μάλιστα, για την επίτευξη αυτού του σκοπού, το e-learning του ΕΚΠΑ αναπτύσσει μία σειρά νέων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, η οποία συνδέεται άμεσα με τα επαγγέλματα αιχμής και την υποστήριξη των μεταβολών στο παραγωγικό μοντέλο της ελληνικής οικονομίας για την επόμενη 5ετία.

Οι πιο δημοφιλείς θεματικές αυτήν την περίοδο αφορούν στα Παιδαγωγικά, στην Ψυχολογία, στο Digital Marketing, στη Δημιουργική Γραφή, στην Επιμέλεια Κειμένου αλλά και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό. Οι ενδιαφερόμενοι, βέβαια, μπορούν να αναζητήσουν προγράμματα από ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών κατευθύνσεων και επαγγελματικών τομέων αιχμής, όπως: Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικά, Coaching, Marketing, Τουριστικά, Ναυτιλιακά, Πληροφορική, Web Development, Υγεία, Ψυχολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός, Παιδαγωγικά, Ειδική Αγωγή κ.λπ.

Σε χρόνο-εξπρές

Τα προγράμματα e-learning διαθέτουν το προνόμιο της άμεσης προσαρμογής αλλά και της ταχείας εκμάθησης, ώστε ο εργαζόμενος που αναζητεί ισχυροποίηση της θέσης του σε μια εταιρία ή ακόμα και αλλαγή πορείας στην καριέρα του να μπορεί σε σύντομο χρονικό διάστημα να ολοκληρώσει τη διδασκαλία. Παράλληλα καταργούν τις δυσκολίες που έχει η διά ζώσης μάθηση λόγω των αποστάσεων, παρέχοντας στους σπουδαστές ίσες ευκαιρίες, χωρίς απαραίτητα να βρίσκονται όλοι στον ίδιο τόπο, και εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες που προσφέρει το Διαδίκτυο και όλο το διαδραστικό υλικό, ώστε να επιτύχουν την αποδοτικότητα της διδασκαλίας.

Για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων, η ερευνητική ομάδα του e-learning του ΕΚΠΑ αντλεί δεδομένα από πρωτογενή έρευνα αλλά και από πληθώρα επιστημονικών πηγών (ΕΛ.ΣΤΑΤ., ΕΡΓΑΝΗ, Cedefop, IOBE, ΣΕΒ, DOT κ.λπ.). Η παραπάνω μεθοδολογία έχει οδηγήσει στη δημιουργία μιας δεξαμενής προγραμμάτων, τα οποία θα γίνουν βαθμιαία διαθέσιμα μέσα σ’ έναν χρονικό ορίζοντα 5 ετών, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές μεταβολές ζήτησης εργαζομένων.

Βάσει των παραπάνω έχουν προκύψει αρκετές νέες ενότητες στα προγράμματα e-learning όπως: Event Planning • Marketing and Management • Επαγγελματική Βρεφική Φροντίδα (Professional Babysitting) • Retail Expert: The power of Selling • ΙΤ and Cyber Security: Διαχείριση Απειλών και Πολιτικές Ασφάλειας, Κλιματική Αλλαγή σε Αστικές Περιοχές • Data Analyst.

Φιλική πλατφόρμα

Η εκπαιδευτική διαδικασία υλοποιείται εξ αποστάσεως μέσω φιλικής προς τον χρήστη εκπαιδευτικής πλατφόρμας, που αξιοποιεί και ενσωματώνει όλες τις νέες τεχνολογίες προκειμένου να υποστηρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η επικοινωνία εκπαιδευτή και εκπαιδευομένου. Αναλόγως του αντικειμένου του προγράμματος περιλαμβάνονται, εκτός από εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή, videos (διαλέξεις καθηγητών), παρουσιάσεις με animation, λογισμικές εφαρμογές, live streaming συναντήσεις, αλλά και virtual reality τεχνικές.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρχουν και διά ζώσης συναντήσεις. Μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, ο σπουδαστής λαμβάνει πιστοποίηση.

Εκπτώσεις

Λόγω της ζήτησης, το ΕΚΠΑ έχει προχωρήσει και σε μια σειρά οικονομικών διευκολύνσεων αλλά και εκπτώσεων. Για ανέργους 30%, ΑμεΑ 25%, πολυτέκνους 20%, κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων 30%, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ 20%, άτομα που έχουν συμμετάσχει σε e-learning προγράμματα στο παρελθόν 15%, ενώ ειδική έκπτωση 20% εφαρμόζεται για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία Covid-19 σε πολίτες που η εργασία τους αποδεδειγμένα πλήττεται λόγω της πανδημίας.

Πανεπιστήμιο Πειραιά και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μεγάλο εύρος θεματικών καλύπτουν και τα δύο μεγάλα οικονομικά πανεπιστήμια της Αθήνας, το Πανεπιστήμιο Πειραιά και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τα οποία προσφέρουν εκπαίδευση βασιζόμενη πάνω στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Χρηματοοικονομικά, Λογιστική, Marketing, Στατιστική, Επιχειρηματικότητα και Logistics είναι μόνο μερικοί από τους τομείς για όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με αυτόν τον χώρο.

Στο ΠΑΠΕΙ, έχουν εκπαιδευτεί πάνω από 10.000 συμμετέχοντες και το έχουν επιλέξει πάνω από 300 εταιρίες και φορείς για την εκπαίδευση εργαζομένων τους, οι οποίοι λαμβάνουν και Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης.

Τα προγράμματα e-learning αξιολογούνται από τα ίδια τα πανεπιστήμια, τα οποία βρίσκονται σε επαφή με την αγορά εργασίας και ο οδηγός σπουδών τους μεταβάλλεται ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν. Αξιολόγηση υπάρχει σε ορισμένες περιπτώσεις και από τους ίδιους τους σπουδαστές, ώστε να εξαχθούν οι δείκτες ικανοποίησης των αποφοίτων και να προκύψουν προτάσεις ή και υποδείξεις προς τους διδάσκοντες και το παρεχόμενο υλικό.

Και το ΟΠΑ έχει αναπτύξει πάνω από 50 προγράμματα e-learning στον οικονομικό τομέα, προσφέροντας βασικές αλλά και εξειδικευμένες γνώσεις.