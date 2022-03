Δραματική ομιλία Ζελένσκι: Ο μεταφραστής ξέσπασε σε κλάματα

Παίρνοντας τον λόγο ο Πρόεδρος της Ουκρανίας σε ζωντανή σύνδεση με το ευρωκοινοβούλιο μίλησε σε δραματικούς τόνους λέγοντας: Για κάποιους σήμερα δεν είναι καλή μέρα. Για κάποιους σήμερα είναι η τελευταία τους ημέρα.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Πρόεδρος της Ουκρανίας είπε ότι χιλιάδες έχουν χάσει την ζωή τους και πως η ευρωπαϊκή επιλογή της Ουκρανίας είναι σαφής. Μίλησε για την επίθεση στο Χάρκοβο και με δυο πυραύλους cruise. Μίλησε για την ειρωνεία ότι πριν από λίγες ημέρες Ρώσοι και Ουκρανοί ζούσαν ειρηνικά και σήμερα δυο πύραυλοι Cruise χτύπησαν την πλατεία Ελευθερίας. Αυτό είναι το τίμημα της ελευθερίας.

Δυο φορές στην ομιλία Ζελένσκι ο μεταφραστής λύγισε και έβαλε τα κλάματα.

«Δεν ξέρω πια πώς να χαιρετάω τον κόσμο – κάθε μέρα μπορεί να είναι η τελευταία και είναι η τελευταία για πολλούς ανθρώπους. Μιλάω στο όνομα των συμπολιτών μου που υπερασπίζονται την ελευθερία πληρώνοντας μεγάλο τίμημα. Χαίρομαι που μπορούμε να ενώσουμε όλες τις χώρες της Ε.Ε. αυτό έχει ένα τίμημα, πολύ υψηλό, μια τραγωδία», είπε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας.

Και συνέχισε: «Χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Δύο επαναστάσεις, ένας πόλεμος και πέντε ημέρες από την εισβολή της Ρωσίας. Ξέρετε, δεν διαβάζω κάποιο χαρτί.. αυτά μας τελείωσαν… εδώ ζούμε με τη ζωή και με το θάνατο. Σήμερα, χάνονται ζωές για τις αξίες, τις αρχές μας, την ελευθερία. Οι καλύτεροί μας άνθρωποι φεύγουν, οι πιο δυνατοί, οι πιο αξιόλογοι. Συχνά λέμε ότι θα τα καταφέρουμε, θα νικήσουμε και χαίρομαι που μπορούμε πλέον να πούμε ότι το κάνουμε. Θα τα καταφέρουμε. Θα νικήσουμε έναντι όλων».

«Χαίρομαι που αγκαλιάζετε την ευρωπαϊκή επιλογή της Ουκρανίας, αυτός είναι ο στόχος. Θα ήθελα να ακούσω και από εσάς ότι αυτή η επιλογή που κάναμε προς την Ευρώπη είναι καλοδεχούμενη. Σήμερα το πρωί δύο πύραυλοι cruise χτύπησαν το κέντρο του Χάρκοβο. Εκεί που ζουν τόσοι Ρωσόφωνοι, πάνω από 20 πανεπιστημιακά ιδρύματα είναι εκεί. Η πόλη με πανεπιστημιακά ιδρύματα, με νέους, έξυπνους ανθρώπους με φιλικές σχέσεις μεταξύ τους. Πρόκειται για την μεγαλύτερη πλατεία. Δύο πύραυλοι cruise χτύπησαν τη μεγάλη πλατεία με δεκάδες νεκρούς. Μαχόμαστε για τη γη μας, τη χώρα μας, την ελευθερίας μας. Παρότι όλες οι χώρες μας δέχονται επίθεση, κανείς δεν μπορεί να μας σταματήσει. Όλες οι πλατείες μας, θα ονομάζονται πλατείες ελευθερίας. Κανείς δεν θα μας λυγίσει. Είμαστε δυνατοί. Θέλουμε τα παιδιά μας να ζήσουν. Και ο Πούτιν θα μας πει ότι πρόκειται για μια επιχείρηση που χτυπά στρατιωτικές υποδομές. Τι εννοεί; Εργάζονται παιδιά εκεί. Ο λαός μας έχει υψηλό ηθικό, δίνουμε μια μάχη για τα δικαιώματα, την ελευθερία, τη ζωή μας, τη επιβίωσή μας. Αυτό μας ωθεί. Θέλουμε όμως να είμαστε και ισότιμα μέλη της Ευρώπης. Πιστεύω ότι σήμερα δείχνουμε σε όλους το τι είμαστε. Ότι η Ε.Ε θα είναι πολύ πιο ισχυρή μαζί μας. Χωρίς εσάς, η Ουκρανία θα βρεθεί μόνη. Αποδείξτε ότι είστε στο πλευρό μας. Ότι δεν θα μας εγκαταλείψετε. Ότι είστε όντως ευρωπαίοι. Αποδείξτε ότι το φως θα νικήσει το σκοτάδι. Να ζήσει η Ουκρανία. Τιμή και δόξα».

Νωρίτερα, για πάνω από ένα λεπτό το ευρωκοινοβούλιο χειροκροτούσε τον Ουκρανό πρέσβη και την οικογένειά του για την αντίσταση του λαού τους στην ρωσική εισβολή. Με σκληρή γλώσσα κατά της Ρωσίας μίλησε η Πρόεδρος του ευωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα.

🔴 Live Now!

🇺🇦 President @ZelenskyyUa will speak from Kyiv today at the extraordinary plenary session of the @Europarl_EN the war in #Ukraine.

We stand together for democracy, against autocrats!https://t.co/kub3ZJYut2 pic.twitter.com/C37fzhxC4W

— Renew Europe (@RenewEurope) March 1, 2022