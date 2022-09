Δραματικές ώρες στο Ιράν: Στο αίμα πνίγουν οι σκοταδιστές την εξέγερση της μαντίλας

Χάος επικρατεί στο Ιράν με τον στρατό της χώρας να προειδοποιεί ότι θα “αντιμετωπίσει τους εχθρούς” για να εγγυηθεί την ασφάλεια και την ειρήνη στη χώρα, σύμφωνα με μια ανακοίνωση, καθώς γιγαντώνονται οι διαδηλώσες για τον θάνατο μιας νεαρής γυναίκας που βρισκόταν υπό κράτηση από την αστυνομία ηθών και 36 άνθρωποι έχουν μέχρι στιγμής σκοτωθεί στις επιχειρήσεις καταστολής, σύμφωνα με απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα μκο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με έδρα τη Νέα Υόρκη.

Have you seen any revolution or protest more feminine, artistic and poetic than this?

Say her name and say her name LOUD:#MahsaAmini#IranProtests pic.twitter.com/KsRLHzkrlR

— Yasamin Rezai | یاسمین رضائی (@YasaminRezai) September 20, 2022