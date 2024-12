Δολοφόνησαν τον επικεφαλής των ρωσικών δυνάμεων πυρηνικής προστασίας – Ποιος ήταν ο Κιρίλοφ

Έκρηξη στη συνοικία Ριζάνσκι Πρασπέκτ της Μόσχας σημειώθηκε τα ξημερώματα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο επικεφαλής της μονάδας πυρηνικής, βιολογικής και χημικής προστασίας (ΠΒΧΠ) της Ρωσίας, Ιγκόρ Κιρίλοφ και ο βοηθός του. Τη δολοφονία επιβεβαίωσε η ρωσική Ερευνητική Επιτροπή.

Είχε τοποθετηθεί αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός σε ηλεκτρικό πατίνι, ο οποίος ενεργοποιήθηκε μόλις ο Κιρίλοφ βγήκε από τη λιμουζίνα του σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές.

Lieutenant General Igor Kirillov, the Commander of the Russian Armed Force’s Radiological, Chemical and Biological Defence Unit, as well as one of his Deputies were Killed in a Bombing earlier tonight at the Entrance to an Apartment Building in the Ryazansky District of Moscow. pic.twitter.com/FhbzUuwwlj

— OSINTdefender (@sentdefender) December 17, 2024