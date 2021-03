Διπλωματική νότα της Τουρκίας: Ελλάδα, Ισραήλ και ΕΕ να μας ζητούν άδεια για δραστηριότητες στην υφαλοκρηπίδα μας

Διπλωματική νότα της Τουρκίας προς την Ελλάδα, το Ισραήλ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την οποία ζητεί να της ζητηθεί η άδεια για «δραστηριότητες στην «υφαλοκρηπίδα της» στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οπως μεταδίδει το TRT Haber, αφορμή στάθηκε μνημόνιο που υπεγράφη στις 8 Μαρτίου και προβλέπει τη δημιουργία συνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.

Τουρκικές διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι «σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, εάν οι καλωδιακές δραστηριότητες απαιτούν μια προκαταρκτική ερευνητική μελέτη, θα πρέπει να ζητηθεί η άδεια της χώρας μας για τη διεξαγωγή αυτών στην υφαλοκρηπίδα μας. Εάν δεν απαιτείται προκαταρκτική εργασία, η χώρα μας πρέπει να ενημερωθεί για τις δραστηριότητες τοποθέτησης καλωδίων και το εύρος τους σε εύλογο χρονικό διάστημα».

Η διπλωματική νότα έρχεται μία ημέρα πριν από τον 62ο γύρο διερευνητικών επαφών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Υπενθυμίζεται ότι η ελληνική πλευρά προσήλθε στον 61ο κύκλο διερευνητικών επαφών, μετά από σχεδόν πέντε χρόνια, με αντικείμενο συζήτησης μόνο την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών (ΑΟΖ, υφαλοκρηπίδα, χωρικά ύδατα).

