Δήλωση βόμβα από Τσιτσιπά: Ίσως σταματήσω το τένις – Έχω εξαντλήσει κάθε επιλογή

Πρόωρο τέλος είχε η φετινή πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στο Wimbledon, καθώς ο Έλληνας πρωταθλητής αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τον αγώνα του πρώτου γύρου λόγω προβλήματος στη μέση.

Ο Τσιτσιπάς αντιμετώπιζε τον Γάλλο Βαλεντίν Ρουγέ και κατά τη διάρκεια του δεύτερου σετ ζήτησε ιατρικό time-out, έχοντας έντονες ενοχλήσεις στη μέση. Αν και επέστρεψε προσωρινά στην αναμέτρηση, η κατάσταση δεν του επέτρεψε να συνεχίσει, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει πρόωρα από το κορτ.

Τη στιγμή της εγκατάλειψης, το σκορ ήταν 6-3, 6-2 υπέρ του Ρουγέ, ο οποίος πήρε έτσι την πρόκριση για τον επόμενο γύρο. Αντίπαλος του στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης θα είναι ο συμπατριώτης του, Αντριάν Μαανναρίνο, ο οποίος επικράτησε νωρίετερα μέσα στη μέρα με straight set 3-0 του Αυστραλού Κρίστοφερ Ο’κόνελ.

