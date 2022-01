Δικηγόρος της Γεωργίας: Συνελήφθη βασικός κατηγορούμενος για κύκλωμα μαστροπείας

Ραγδαίες εξελίξεις σχετικά με την εισαγγελική έρευνα που ξεκίνησε για την ύπαρξη κυκλώματος μαστροπείας προανήγγειλε μέσω του ΣΚΑΪ, ο δικηγόρος της 24χρονης Γεωργίας, που η υπόθεση του ομαδικού βιασμού σε σουίτα ξενοδοχείου έχει συγκλονίσει την χώρα

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Θανάσης Ζιώγας, χθες κατέθεσε ο βασικός κατηγορούμενος για το κύκλωμα ο οποίος και συνελήφθη.

Κατασχέθηκαν το τηλέφωνο και το λάπτοπ του από ενέργειες που γίνονται από το αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας συμπήρωσε.

Πρόκειται όπως είπε για μια νέα έρευνα την οποία με ταχύτητα εκτελούν οι αρχές.

Όσο για την Γεωργία και την χθεσινή της κατάθεση, τόνισε πως κατέθεσε με θάρρος , για τα όσα κτηνώδη έγιναν στη σουίτα, στο πάρτι της πρωτοχρονιάς.

«Επιβεβαίωσε την ιατροδικαστική έκθεση που αποτυπώνει βία στην Γεωργία, το κατέθεσε και υπάρχει πλήρη ταύτιση με τα ευρήματα της ιατροδικαστική έκθεση. Ό,τι κατέθεσε αποδεικνύεται και από τα μηνύματα και τις κλήσεις που έκανε μέσω του τηλεφώνου της, αυτά τα οποία κατέθεσε περί της ώρας που πήγε, έφυγε, και επέστρεψε στο πάρτι αλλά και της πρόσκλησης που έλαβε».

Κλειδί για την υπόθεση όπως έιπε θα αποτελέσουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων οι οποίες αναμένονται εντός του επόμενου διαστήματος.

«Αυτό που απομένει όπως είπε είναι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, για να επικυρώσει την ιατροδικαστική έκθεση. Τότε θα αλλάξει η κατηγορία και θα ανοίξουν δυο δρόμοι: Αυτός της φυλακής για τους υπαίτιους και αυτός της ζωής για την Γεωργία. Είδε των ζωή κατάματα ζήτησε την βοήθεια από την κοινωνία και το πέτυχε. Είναι το κορίτσι του καθενός, του δικού μας σπιτιού», δήλωσε χαρακτηριστικά

Σχετικά με την αποστολή των εξετάσεων στη Γενεύη, σημείωσε πως η εντολή αυτή έγινε από την ανάκριση.

Στις τοξικολογικές εξετάσεις, όπως είπε αναμένεται να βρεθεί υπνωτική ουσία από το ποτό το οποίο προσφέρθηκε στη Γεωργία: «Με το χάπι αυτό δεν καταλαβαίνεις καθόλου τι σου γίνεται όυτε μπορείς να αντιδράσεις και δεν θυμάσαι τίποτα».

Πηγή: https://www.skai.gr/news/greece/dikigoros-georgias-synelifthi-vasikos-katigoroumenos-kykloma-mastropeias-ti-dilose

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram