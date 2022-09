Διεθνής διάκριση “Καλύτερης Καμπάνιας Marketing της Χρονιάς” για τη Novibet

Το κορυφαίο βραβείο “Καλύτερης Καμπάνιας Marketing της Χρονιάς | Marketing Campaign ofthe Year” απέσπασε η Novibet στα λαμπερά διεθνή βραβεία SBC Awards 2022, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στην Βαρκελώνη. Η διάκριση αυτή έρχεται να προστεθεί στο ‘σερί’ διεθνών διακρίσεων της Novibet, η οποία το καλοκαίρι ξεχώρισε και στα EGR Marketing & Innovation Awards του Λονδίνου, λαμβάνοντας το ‘χρυσό’ στις κατηγορίες: “BestUse of Brand Ambassador” και “Καλύτερου Προγράμματος Πιστότητας Πελατών – Best CRM Campaign”.

Η πρώτη επικοινωνιακή καμπάνια της πρωτοβουλίας κοινωνικής υπευθυνότητας ‘The GiANT Heart’, ήταν η υποψηφιότητα της Novibet που ξεχώρισαν οι κριτές των SBC Awards 2022. Μία καμπάνια που δημιουργήθηκε για καλό σκοπό, με στόχο να προσκαλέσει τον κόσμο να συμμετέχει στη διευρυμένη ενέργεια ανακαίνισης αθλητικών υποδομών στην Ελλάδα. Με βασικό μήνυμα “Μαζί κάνουμε τα όνειρα των παιδιών ακόμα πιο μεγάλα” και πρεσβευτή της ενέργειας τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, η ομάδα της Novibet δημιούργησε μία σειρά δημιουργικών υλικών για να υποστηρίξουν επικοινωνιακά τις δράσεις της πρωτοβουλίας και να δημιουργήσει ένα δυναμικό κανάλι ουσιαστικής επικοινωνίας με την κοινωνία.

Όπως δήλωσε ο Βάσιας Μπέρκοβιτς, Chief Marketing Officer της Novibet: “Ακόμα μία φορά η Novibet ξεχωρίζει μεταξύ των κορυφαίων του κλάδου σε διεθνές επίπεδο. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τη διάκριση ‘Καλύτερης Καμπάνιας Marketing της Χρονιάς’ από τα SBC Awards 2022, η οποία αποζημιώνει το έργο όλης της ομάδας Marketing της Novibet και μας εμπνέει να συνεχίσουμε δυναμικά στο μέλλον. Αντιμετωπίζουμε κάθε καμπάνια σαν μία ξεχωριστή ιστορία, την οποία χτίζουμε από το μηδέν, αξιοποιώντας πολύτιμα insights, ενώ, παράλληλα, την προσαρμόζουμε δημιουργικά σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας. Η καμπάνια που βραβεύτηκε υλοποιήθηκε με στόχο να ενημερώσει το ευρύ κοινό για την πρωτοβουλία κοινωνικής προσφοράς της Novibet, The GiANT Heart, μέσα από ένα ειλικρινές αφήγημα. Παράλληλα, προσφέρει σε όλους τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη διευρυμένη ενέργεια ανακαίνισης αθλητικών εγκαταστάσεων υποδεικνύοντάς μας τοποθεσίες στην Ελλάδα που χρειάζονται τη στήριξη μας. Μαζί με την διάκριση αυτή, κρατάμε και τα περισσότερα από 12.000 μηνύματα υποστήριξης που έχουμε λάβει, και συνεχίζουμε να δημιουργούμε ενέργειες που θέτουν τους ανθρώπους στο επίκεντρο”.

