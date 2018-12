Διεθνή ΜΜΕ: Επικρατεί τρόμος στην ανοχύρωτη Αθήνα

Με τα πιο μελανά χρώματα περιγράφουν την εγκληματικότητα και την τρομοκρατία στην Αθήνα μεγάλα ξένα ΜΜΕ

Ως πόλη πολιορκούμενη και ανοχύρωτη από την τρομοκρατία και την άγρια εγκληματικότητα εμφανίζουν τα διεθνή ΜΜΕ την Αθήνα, με αφορμή την έκρηξη που έγινε το πρωί στο Κολωνάκι, έξω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου στη Σκουφά, τραυματίζοντας δυο άτομα.

Η γαλλική Le Figaro υπογραμμίζει ότι οι υποψίες των Αρχών στρέφονται σε ακροαριστερά ή αναρχικά κινήματα: «Οι επιθέσεις κατά δημόσιων θεσμών, ραδιοτηλεοπτικών μέσων, τραπεζών ή διπλωματικών αντιπροσωπειών είναι συχνές εδώ και χρόνια στην Ελλάδα και αποδίδονται σε τέτοια κινήματα».

To Associated Press σημειώνει πως οι αστυνομικές αρχές βρίσκονταν ήδη σε επιφυλακή, έπειτα από την τρομοκρατική επίθεση στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ. Το διεθνές πρακτορείο τονίζει μάλιστα πως “μαχητικές ακροαριστερές και αναρχικές ομάδες έχουν κάνει επιθέσεις κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων τα τελευταία χρόνια”.

Το Reuters αναφέρεται στο περιστατικό αναφέροντας πως έγινε σε μια εκκλησία που βρίσκεται στην αστυνομοκρατούμενη πολυτελή συνοικία του Κολωνακίου, που συνορεύει με τα Εξάρχεια, όπου οι συγκρούσεις μεταξύ της αστυνομίας και των αναρχικών είναι συχνές.

«Φόβος για μπαράζ τρομοκρατικών χτυπημάτων μετά τις εκρήξεις στην Αθήνα», τιτλοφορείται το άρθρο της Αυστριακής εφημερίδας Der Standard που επισημαίνει ότι «ήταν η τρίτη απόπειρα από τα μέσα Νοεμβρίου να μπουν στο σταυρόνημα συντηρητικοί και κρατικοί οργανισμοί.

