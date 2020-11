Διευκρινίσεις από το υπ. Ανάπτυξης για το take away σε Θεσσαλονίκη – Σέρρες

Αλαλούμ επικρατεί στα καταστήματα εστίασης που λειτουργούν με take away, αφού κανείς δεν ξέρει ακόμη τι πραγματικά ισχύει, μετά την χθεσινή ανακοίνωση του υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Νίκου Χαρδαλιά πως πλέον απαγορεύεται στις γκρι ζώνες.

Έτσι, το υπουργείο Ανάπτυξης έδωσε νέες διευκρινίσεις για τα έκτακτα μέτρα που ελήφθησαν για την προστασία της δημόσιας υγείας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στις γκρί ζώνες της Θεσσαλονίκης και των Σερρών.

Όπως διευκρινίζεται στη σχετική εγκύκλιο, στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών, οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και καθ’οδόν εξυπηρέτησης (drive-through), δεν επιτρέπονται με την έννοια του αυτοτελούς λόγου μετακίνησης των πολιτών. Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, είναι προφανές ότι επιτρέπονται στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών που ορίζονται στα άρθρα 3, 4 και 5 της υπ’ αριθμ. Αριθμ. ΔΙα/Γ.Π.οικ. 69919/02.11.2020 KYA (Β’ 4831/2.11.2020), όπως άλλωστε ίσχυε και στην πρώτη φάση της πανδημίας.

Αυτό σημαίνει ότι το take away λειτουργεί κανονικά από τις 5.00 έως τις 21:00 αφού επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών με αποστολή sms στο 13033 αλλά οι πολίτες δεν μπορούν να μετακινηθούν μόνο για take away από κατάστημα εστίασης. Ουσιαστικά αν μετακινούνται για τους λόγους που προβλέπονται στους κωδικούς των sms θα μπορούν συμπληρωματικά να προμηθευτούν από καταστήματα εστίασης αυτό που επιθυμούν αλλά δεν μπορούν να μετακινηθούν μόνο για αυτό.

Παράλληλα, σύμφωνα με την νέα εγκύκλιο επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας, μόνον κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε αριθμό τηλεφώνου ανάγκης που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες.

Στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αριθμ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69919/02.11.2020 KYA (Β’ 4831/2.11.2020), εντάσσονται όλες οι δραστηριότητες του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητες (ΚΑΔ)/ 96.04 (φυσική ευεξία).

Στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αριθμ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863/2-11-2020 KYA (Β’ 4829/2.11.2020), δεν εντάσσονται οι δραστηριότητες του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 47.99.85.01 (λιανικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης, με διανομή κατ’ οίκον) καθώς και οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.).

Στο σημείο 2 της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863/2- 11-2020 ΚΥΑ Β’4829/2.10.2020 συμπεριλαμβάνονται και οι κλινικές.

Στις ανοιχτές αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από αθλητικά σωματεία και ομίλους για ατομικά αθλήματα, συμπεριλαμβάνονται και αυτές των νόμιμων αδειοδοτούμενων ιδιωτικών επιχειρήσεων.