Διχασμένες οι ΗΠΑ για την κατάργηση του δικαιώματος στην άμβλωση

Πρόκειται για την πιο σημαντική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου εδώ και δεκαετίες, η οποία θα αλλάξει το τοπίο όσον αφορά την υγεία εκατομμυρίων γυναικών στην Αμερική.

Η απόφαση του δικαστηρίου δεν καθιστά παράνομη την άμβλωση, αλλά καθώς η πρόσβαση στη διαδικασία δεν θεωρείται πλέον συνταγματικό δικαίωμα, οι πολιτείες μπορούν πλέον να κινηθούν για την απαγόρευσή της. Ήδη, σχεδόν οι μισές πολιτείες έχουν ψηφίσει, ή θα ψηφίσουν νόμους που απαγορεύουν τις αμβλώσεις, ενώ άλλες έχουν θεσπίσει αυστηρά περιοριστικά μέτρα.

Supreme Court’s Roe vs. Wade decision: Read the Dobbs vs. Jackson Women’s Health ruling https://t.co/Tkx3O6xu5m

Σημειώνεται ότι με την απόφαση για την υπόθεση Ρόου εναντίον Γουέιντ του 1973 η τότε σύνθεση του Ανωτάτου Δικαστηρίου αποφάνθηκε ότι το Σύνταγμα των ΗΠΑ προστατεύει την ελευθερία μιας εγκύου γυναίκας να επιλέξει να κάνει άμβλωση.

Εξηγώντας την άποψη της σημερινής πλειοψηφίας του Ανώτατου Δικαστηρίου, ο δικαστής Σάμιουελ Αλίτο υποστήριξε ότι “το σκεπτικό (για την απόφαση του 1973) ήταν εξαιρετικά αδύναμο, και η απόφαση είχε καταστροφικές συνέπειες. Και αντί να επιφέρει μια εθνική διευθέτηση στο ζήτημα των αμβλώσεων, πυροδότησε τη συζήτηση και έχει βαθύνει τον διχασμό”.

Here's the moment when anti-abortion rights protesters outside the Supreme Court found out the 1973 Roe v. Wade decision was overturned Friday https://t.co/zQEk4K4vZD pic.twitter.com/tyjZ45PAQH

Οι δικαστές Στίβεν Μπρέιερ, Σόνια Σοτομαγιόρ και Έλενα Κάγκαν που μειοψήφησαν, επέκριναν έντονα την πλειοψηφία, τονίζοντας: “Με λύπη – για αυτό το Δικαστήριο, αλλά περισσότερο, για τα πολλά εκατομμύρια Αμερικανών γυναικών που έχασαν σήμερα μια θεμελιώδη συνταγματική προστασία – διαφωνούμε”.

The White House announced that President Biden will address the nation on the court’s decision at 12:30 p.m. Eastern.

Biden was critical of the court after a draft opinion leaked last month signaling that the court was poised to overturn Roe v. Wade. https://t.co/AcSnvCuRBp

