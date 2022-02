Διάγγελμα Πούτιν: Παγκόσμια ανησυχία για τις εξελίξεις στην Ουκρανία

Ετοιμάζεται βομβαρδισμός από κυρώσεις

Ραγδαίες εξελίξεις μετά την ανακοίνωση του Βλαντιμίρ Πούτιν ότι θα υπογράψει διάταγμα για την ανεξαρτητοποίηση των Ντόνετσκ και Λουγκάνσκ.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν συγκαλεί εκτάκτως απόψε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της χώρας για να συζητηθούν οι πρόσφατες εξελίξεις στην ουκρανική κρίση, όπως έγινε σήμερα γνωστό από το Ελιζέ.

Επίσης ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ακόμη, από τη μεριά του, ότι συγκάλεσε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας και Άμυνας.

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ, καθώς και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Σαρλ Μισέλ χαρακτηρίζουν την απόφαση του Βλαντιμίρ Πούτιν να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία των «Λαϊκών Δημοκρατιών» του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ εκ μέρους της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ως κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

«Η αναγνώριση των δύο αυτονομιστικών εδαφών στην Ουκρανία αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και των συμφωνιών του Μινσκ. Η ΕΕ και οι εταίροι της θα αντιδράσουν με ενότητα, σταθερότητα και αποφασιστικότητα σε αλληλεγγύη με την Ουκρανία» λένε ομόφωνα οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι.

The recognition of the two separatist territories in #Ukraine is a blatant violation of international law, the territorial integrity of Ukraine and the #Minsk agreements. The EU and its partners will react with unity, firmness and with determination in solidarity with Ukraine. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 21, 2022

