Διάγγελμα Νετανιάχου: Περάσαμε στη β’ φάση του πολέμου – Θα εξαλείψουμε το κακό

«Αυτή είναι η δεύτερη φάση του πολέμου», επιβεβαίωσε στην αρχή της συνέντευξή του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Θα κάνουμε τα παντά να φέρουμε πίσω τους ομήρους», υπογράμμισε.

Ο «υπέρτατος στόχος» του πολέμου είναι να διασφαλιστεί η ύπαρξη του Ισραήλ, λέει ο Νετανιάχου. Χθες, τα στρατεύματα εισήλθαν στη Γάζα από τις «πύλες του κακού», λέει.

Ο «υπέρτατος» στόχος της επιχείρησης είναι «η πλήρης ήττα του δολοφονικού εχθρού και η εγγύηση της ύπαρξής μας [ως κράτους]». «Αυτό είναι το δεύτερο στάδιο του πολέμου… Οι εκκλήσεις μας είναι πολύ σαφείς – να καταστρέψουμε τη στρατιωτική και κυβερνητική ικανότητα της Χαμάς και να επιστρέψουν τα θύματα στα σπίτια τους», είπε.

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι το Ισραήλ είναι «έτοιμο να διασφαλίσει ότι οι δολοφόνοι θα πληρώσουν το τίμημα για τη σφαγή» μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

«Υπάρχουν στιγμές κατά τις οποίες ένα κράτος αντιμετωπίζει δύο επιλογές – να υπάρχει ή να πάψει [να υπάρχει]». Το Ισραήλ κάνει «ό,τι μπορεί» για να αποφύγει τις απώλειες αμάχων, πρόσθεσε, και κατηγόρησε τη Χαμάς για εγκλήματα πολέμου.

Ο Νετανιάχου ευχαρίστησε τους ηγέτες της Δύσης, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ, που στέκονται στο πλευρό της χώρας του. «Καλούμε τον άμαχο πληθυσμό, παρακαλώ πηγαίνετε στην ασφαλή περιοχή στους δρόμους», λέει ο Νετανιάχου, προειδοποιώντας τους Παλαιστίνιους στη Γάζα να εκκενώσουν τη βόρεια περιοχή της λωρίδας καθώς το Ισραήλ επεκτείνει την παρουσία του στο έδαφος.

Israeli PM Benjamin Netanyahu gives a conference from Tel Aviv, and begins by saying troops entered Gaza through the "gates of evil".

The "supreme" goal of the operation is "completely defeat the murderous enemy and guarantee our existence", he says.

