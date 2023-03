Διάλεξη του Δημήτρη Ματεμτζή στο IST College για την νέα εποχή της “Pink Woman”

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης σχέσεων συνεργασίας με διακεκριμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Intrafashion, κ. Δημήτρης Ματεμτζής παραχώρησε στις 23/03/23 διάλεξη στο IST College, με τίτλο “PINK WOMAN: A unique turnaround story during the turbulence of the pandemic & energy crisis (2020-2022)”.

To ακροατήριο της διάλεξης αποτέλεσαν Γάλλοι φοιτητές του ESDES Business School του Catholic University της Λυών, που φιλοξενούνται στην Αθήνα από το IST College στο πλαίσιο του προγράμματος Study Abroad.

Aντικείμενο της διάλεξης αποτέλεσε το case study του πολύ επιτυχημένου brand “Pink Woman” στην ελληνική αγορά, το οποίο μέσα στην τριετία 2020-2022 ανέστρεψε προβλήματα προηγούμενων ετών, σημειώνοντας αύξηση πωλήσεων +90% (2022 vs 2020) και υψηλή λειτουργική κερδοφορία παρά το δυσμενές κλίμα που ο covid-19 αλλά και η ενεργειακή κρίση διαμόρφωσαν για την αγορά και την οικονομία γενικότερα.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης στους φοιτητές, ο κ. Ματεμτζής τόνισε τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε αυτή την τριετία η λελογισμένα επιθετική και αναπτυξιακή πολιτική, που περιλάμβανε – παρά τις αρνητικές συνθήκες – κορύφωση επενδύσεων στα καταστήματα, ανάπτυξη δικτύου, διατήρηση αυξημένου επιπέδου αγορών σε νέα προϊόντα καθώς και επενδύσεων marketing, κάτι που οδήγησε σε σημαντική αύξηση πωλήσεων και μεριδίων αγοράς.

Όπως σημείωσε: «Συνήθως στο επιχειρείν και ιδίως στο λιανικό εμπόριο έντασης ανταγωνισμού, όπως ο κλάδος του Woman’s Fast Fashion, τη διαφορά κάνουν το όραμα, η στρατηγική και το πάθος για το brand και όχι οι φαινομενικά ασφαλείς και συντηρητικές συνταγές management. Όταν οι συνθήκες του περιβάλλοντος γίνονται δυσχερέστερες, οι ευκαιρίες μπορούν να γίνουν μεγαλύτερες, με ταχύτερα αποτελέσματα και χαμηλότερο κόστος του συνηθισμένου».

Με αφορμή την πρώτη αυτή διάλεξη, η διοίκηση της Intrafashion επαναβεβαίωσε την πρόθεσή της να έρθει κοντά με τα ακαδημαϊκά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, αναγνωρίζοντας τις συνέργειες και τα αμοιβαία οφέλη μιας τέτοιας στρατηγικής.