Διακόπηκε λόγω χιονόπτωσης η κυκλοφορία στην λ. Πάρνηθας

Διακόπηκε από το απόγευμα η κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω της χιονόπτωσης, στη λεωφόρο Πάρνηθας, από το ύψος του τελεφερίκ στο ρεύμα προς καζίνο, σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, μεταδίδει το ΑΠΕ.

Πολλούς βαθμούς κάτω από το μηδέν έπεσε η θερμοκρασία το πρωί της Τετάρτης. Αρκετοί ορεινοί μετεωρολογικοί σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) κατέγραψαν ελάχιστη θερμοκρασία χαμηλότερη των μείον δέκα βαθμών Κελσίου, όπως ο Παρνασσός με ελάχιστη τιμή -13,2 ° C, το Καϊμακτσαλάν -12,6 ° C, το Σέλι -11,9 ° C, η Βασιλίτσα -11,3 ° C και ο Λαϊλιάς Σερρών με -10,7 ° C.

Αλλά και σε αρκετές κατοικημένες περιοχές ο υδράργυρος υποχώρησε στους μείον οκτώ έως μείον εννέα βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με το meteo/EAA, ρεκόρ σημειώθηκε στον ‘Αγιο Παύλο Ημαθίας με -9,1 βαθμούς και ακολούθησαν Περτούλι Τρικάλων -8,8, Μαυρολιθάρι Φωκίδας -8,7, Νευροκόπι -8,3, ‘Αγιος Δημήτριος Ολύμπου -8,1 και Γρεβενά βαθμοί.

Ο ολικός παγετός στα ορεινά θα διατηρηθεί και αύριο Πέμπτη, αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές τις νυχτερινές ώρες και νωρίς το πρωί, η θερμοκρασία θα πέσει κάτω από το μηδέν.