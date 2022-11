Δένδιας: Στην Πολωνία για τη Σύνοδο των ΥΠΕΞ του ΟΑΣΕ

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, θα μεταβεί αύριο Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022, στην Πολωνία, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών του ΟΑΣΕ.

Συγκεκριμένα αύριο Τετάρτη 30 Νοεμβρίου, ο Υπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει στο άτυπο δείπνο εργασίας των ΥΠΕΞ με θέμα «Trust in Decline- The OSCE at a crossroads. How did we get here?».

Την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου, ο Υπουργός Εξωτερικών, θα συμμετάσχει στην έναρξη των εργασιών της ολομέλειας της Συνόδου. Η ομιλία του ΥΠΕΞ στην ολομέλεια θα λάβει χώρα περί ώρα 12:30-13:00 (ώρα Ελλάδας).

Στο περιθώριο τω εργασιών της Υπουργικής Συνόδου, ο Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις με τους Υπουργούς Εξωτερικών, του Ουζμπεκιστάν Βλάντιμιρ Νόροβ, της Αρμενίας, Αραράτ Μιρζογιάν, του Τατζικιστάν, Σιρογίντιν Μουχριντίνοβιτς Άσλοβ και του του Αζερμπαϊτζάν, Τζεϊχούν Μπαϊράμοφ.

Στις ανωτέρω διμερείς συναντήσεις του Υπουργού Εξωτερικών, εκτός από θέματα διμερούς ενδιαφέροντος αναμένεται να συζητηθούν και ζητήματα περιφερειακού και παγκόσμιου ενδιαφέροντος όπως η κατάσταση στην Ουκρανία μετά την ρωσική εισβολή, οι εξελίξεις στην Κεντρική Ασία, τον Καύκασο και την Ανατολική Μεσόγειο.