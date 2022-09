Δεν θα ακουστεί ο ύμνος του Champions League στα ματς που θα γίνουν στη Βρετανία

Με τον δικό της τρόπο, η UEFA αποφάσισε να τιμήσει τη μνήμη της Βασίλισσας Ελισάβετ που έφυγε προσφάτως από τη ζωή στα 96 της χρόνια.

Συγκεκριμένα, η ομοσπονδία έχει δώσει εντολή να μην ακουστεί από τα μεγάφωνα ο ύμνος του Champions League στα παιχνίδια που θα γίνουν στη Βρετανία αυτή την εβδομάδα.

Πρόκειται για το Λίβερπουλ-Άγιαξ την Τρίτη, ενώ μία ημέρα αργότερα θα διεξαχθούν τα Μάντσεστερ Σίτι-Ντόρτμουντ, Ρέιντζερς-Νάπολι και Τσέλσι-Ζάλτσμπουργκ επίσης για τα «αστέρια».

There will be no Champions League anthem played during matches played at home by British teams this week. Interestingly, it’s the same song played during a coronation.

