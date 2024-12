Δεν οφείλεται σε πουλιά, λένε ειδικοί για τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους στη Νότια Κορέα

Πολλά ερωτήματα εγείρει το νέο αεροπορικό δυστύχημα στη Νότια Κορέα που οδήγησε στο θάνατο 179 από τους 181 επιβαίνοντες.Εμπειρογνώμονες που μίλησαν στο Reuters, αμφισβήτησαν τις αρχικές εκτιμήσεις ότι το αεροσκάφος Boeing BA.N 737-800 χτυπήθηκε από σμήνος πουλιών, επισημαίνοντας ότι αυτό που προκαλεί έντονο προβληματισμό είναι το γεγονός ότι δεν άνοιξαν οι τροχοί του.

Το αεροσκάφος όπως δείχνει βίντεο που μεταδόθηκε σε τοπικά μέσα, γλίστρησε στον διάδρομο προσγείωσης χωρίς ορατό εξοπλισμό προσγείωσης και στη συνέχεις χτύπησε σε τοίχο.

«Γιατί οι πυροσβέστες δεν έριξαν αφρό στον διάδρομο προσγείωσης; Γιατί δεν ήταν παρόντες όταν το αεροπλάνο έπεσε; Και γιατί το αεροσκάφος έπεσε τόσο μακριά στον διάδρομο; Και γιατί υπήρχε ένας τοίχος από τούβλα στο τέλος του διαδρόμου;» είπε ο συντάκτης της Airline News, Τζέφρι Τόμας.

At least 177 people were killed in the deadliest air accident ever in South Korea, when an airliner belly-landed and veered off the runway, erupting in a fireball as it slammed into a wall at Muan International Airport. Follow live updates here: https://t.co/GI2eFyd7Xa pic.twitter.com/KfC6pcKOxx

— Reuters (@Reuters) December 29, 2024