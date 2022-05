Δεν άντεξε και πέθανε ο σύζυγος μίας από τις δολοφονημένες δασκάλες στο Τέξας

Ο σύζυγος της Ιρμα Γκαρσία, μίας από τις δύο δασκάλες που έπεσαν νεκρές από τα πυρά του 18χρονου που εισέβαλε στο σχολείο του Ουβάλντε στο Τέξας, πέθανε, ανέφερε η οικογένειά του την Πέμπτη.

Ο Τζο Γκαρσία έφυγε από τη ζωή μην αντέχοντας την απώλεια της συζύγου του, έγραψε στο Twitter ο ανιψιός του.

Την θλιβερή είδηση επιβεβαίωσε, όπως αναφέρει το Daily Beast, η εξαδέλφη της Ιρμα Γκαρσία. «Πιστεύω πραγματικά ότι ο Τζο πέθανε από την τσακισμένη καρδιά του, αφού το ότι έχασε τον έρωτα της ζωής του για 30 χρόνια, ήταν πολύ μεγάλο βάρος για να το αντέξει».

Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο εδώ και 24 χρόνια και είχε τέσσερα παιδιά, δύο ενήλικα αγόρια και δύο κορίτσια στο γυμνάσιο.

Το μακελειό στο σχολείο του Ουβάλντε ήταν ένα από τα χειρότερα των τελευταίων ετών στις ΗΠΑ. Ο 18χρονος Σαλβαδόρ Ράμος εισέβαλε στο σχολείο και σκότωσε 19 παιδιά, πολλά από τα οποία ήταν από την ίδια τάξη, και δύο δασκάλες που προσπάθησαν να αντισταθούν.

EXTREMELY heartbreaking and come with deep sorrow to say that my Tia Irma’s husband Joe Garcia has passed away due to grief, i truly am at a loss for words for how we are all feeling, PLEASE PRAY FOR OUR FAMILY, God have mercy on us, this isn’t easy pic.twitter.com/GlUSOutRVV

