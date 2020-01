Δεκάδες άνδρες νεκροί στην κηδεία Σουλεϊμανί

Τραγωδία στην κηδεία του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, ο οποίος δολοφονήθηκε έπειτα από την εντολή του αμερικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα στη Βαγδάτη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεκάδες άνθρωποι που παρευρίσκονταν στην κηδεία του λαοφιλούς στρατηγού που τελείται αυτήν την ώρα στην πόλη Κερμάν στο Ιράν, ποδοπατήθηκαν και ο αριθμός των νεκρών υπερβαίνει τους 35, ενώ τουλάχιστον 48 είναι οι τραυματίες. Δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές οι συνθήκες υπό τις οποίες επικράτησε το χάος και ποδοπατήθηκαν οι άνθρωποι. Η τελετή πάντως συνεχίστηκε κανονικά, αλλά η ταφή αναβλήθηκε λόγω του συμβάντος και της τεράστιας προσέλευσης.

