Δανία: Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο στην Κοπεγχάγη

ια «πολλά θύματα» κάνει λόγο η αστυνομία της Δανίας από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν λίγο νωρίτερα σε ένα εμπορικό κέντρο της Κοπεγχάγης. Βρίσκεται κοντά σε αρένα που είναι προγραμματισμένη συναυλία του τραγουδιστή, Harry Styles. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της αστυνομίας, έχει συλληφθεί ένα άτομο χωρίς να δίνονται άλλες πληροφορίες για την ταυτότητα του.

Η σύλληψη του υπόπτου:

The man guilty of shooting multiple people in Copenhagen shopping mall 👍 pic.twitter.com/M6dopJCCbD

— 🇲🇪 (@WarReadyyy) July 3, 2022