COSMOTE TELEKOM: Πρωταγωνιστεί στην έρευνα για τα δίκτυα του μέλλοντος

Συμμετοχή σε πέντε νέα ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα για συστήματα κινητών επικοινωνιών 6G και σε 15 έργα 6Gσυνολικά έως σήμερα

Στην ανάπτυξη δικτύων και υπηρεσιών 6ης γενιάς συμβάλλει η COSMOTΕ TELEKOM[1], με τη συμμετοχή της σε νέα ερευνητικά έργα για το 6G. Πιστή στην υπόσχεσή της να προσφέρει ακόμη πιο ισχυρές συνδέσεις, συμμετέχει σε πέντε έργα της τρίτης φάσης της πρωτοβουλίας Smart Networks and Services Joint Undertaking (SNS JU)[2] για την προώθηση της τεχνολογικής κυριαρχίας της Ευρώπης στα μελλοντικά έξυπνα δίκτυα.

Με την ενεργό συμβολή της σε 15 ερευνητικά έργα για το 6G συνολικά, η COSMOTΕ TELEKOM ενισχύει τον ρόλο της στην διαμόρφωση του 6G οικοσυστήματος, συμμετέχοντας στην ανάπτυξη και αξιολόγηση μελλοντικών τεχνολογικών λύσεων, εμπορικών εφαρμογών και καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων σε τομείς όπως τα AI-native δίκτυα, οι ενεργειακά αποδοτικές αρχιτεκτονικές, η ασφάλεια και οι κβαντικές επικοινωνίες.

Ο κ. Γιώργος Τσώνης, Chief Technology Officer Ομίλου ΟΤΕ, δήλωσε σχετικά: «Στην COSMOTE TELEKOM προωθούμε την καινοτομία δοκιμάζοντας μια ευρεία γκάμα τεχνολογιών αιχμής από τα πρώτα στάδια ανάπτυξής τους. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία μας στον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας, συμμετέχουμε ενεργά σε πέντε νέα έργα δικτύων και υπηρεσιών 6ηςγενιάς, ενθαρρύνοντας την προετοιμασία για την έγκαιρη υιοθέτηση των τεχνολογιών του μέλλοντος και διευκολύνοντας την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση της οικονομίας και της κοινωνίας.»



Νέα έργα 6G, στα οποία συμμετέχει η COSMOTΕ TELEKOM:



1. Το FLECON-6G[3] στοχεύει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας πρωτοποριακής πλατφόρμας 6G, η οποία θα επιτρέπει τη διασύνδεση πολλών παρόχων, βελτιώνοντας την απόδοση και την αποδοτικότητα των δικτύων. Παράλληλα, η νέα αρχιτεκτονική θα αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη (AI) και τα ψηφιακά δίδυμα δικτύων (Network Digital Twins)για τη βελτίωση της λειτουργίας και της διαχείρισης των δικτύων, αυξάνοντας την αξιοπιστία του συστήματος, μειώνοντας την καθυστέρηση και διασφαλίζοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

2. Το NexaSphere[4] θα δημιουργήσει ένα δίκτυο κινητών τηλεπικοινωνιών, το οποίο θα συνδυάζει επίγεια δίκτυα,δορυφόρους και εναέριες πλατφόρμες (όπως drones ή αερόστατα υψηλού υψομέτρου) για να παρέχει απρόσκοπτη συνδεσιμότητα σε όσους βρίσκονται εντός αεροσκαφών, τρένων και αυτοκινήτων ή κινούνται σε απομακρυσμένες περιοχές. Αυτό το ενιαίο δίκτυο θα ενισχύσει την πολλαπλή συνδεσιμότητα (multi-connectivity), συνδέοντας ταυτόχρονα πολλαπλές υποδομές και επιλέγοντας αυτόματα την καλύτερη διαθέσιμη σύνδεση, εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή απόδοση, ελάχιστη καθυστέρηση και υψηλή αξιοπιστία, με χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI). Στόχος του έργου είναι να αναπτύξει τις τεχνολογίες αυτές, οι οποίες θα δοκιμαστούν σε πραγματικές συνθήκες, ώστε να είναι έτοιμες για εφαρμογή σε ευρύτερη κλίμακα.

3. Το MultiX[5] στοχεύει να αλλάξει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας του Radio Access Network (RAN), δηλαδή του συστήματος που συνδέει τις συσκευές μας με το δίκτυο, αναπτύσσοντας ένα καινοτόμο 6G σύστημα. Αυτό το σύστημα θα συνδυάζει πολλούς αισθητήρες, πομπούς και δέκτες, διαφορετικές ζώνες συχνοτήτων και τεχνολογίες, επιτρέποντας την ανίχνευση και συλλογή δεδομένων από το περιβάλλον. Για να εξασφαλίσει ενεργειακή αποδοτικότητα και βιωσιμότητα, το δίκτυο MultiX θα αξιοποιήσει πλήρως την τεχνητή νοημοσύνη (AI) και θα δημιουργήσει μια ΑΙ αρχιτεκτονική, σχεδιασμένη να προσαρμόζει τον τρόπο που στέλνει και λαμβάνει δεδομένα, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή απόδοση με την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.

Το νέο αυτό σύστημα θα δοκιμαστεί μέσω δύο πιλοτικών εφαρμογών: α) Ψηφιακό Δίδυμο Δικτύου για τη βιομηχανική παραγωγή, που θα επιτρέπει την εικονική απεικόνιση και παρακολούθηση εργοστασίων για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους, την εξοικονόμηση πόρων και την αύξηση της παραγωγικότητας και β) Παρακολούθηση υγείας στο σπίτι χωρίς επαφή, για την βελτίωση της υγειονομικής φροντίδας στο οικιακό περιβάλλον, μέσω της συνεχούς παρακολούθησης της υγείας ηλικιωμένων ή ανθρώπων με χρόνιες παθήσεις στο σπίτι, χωρίς να φέρουν συσκευές ή να επισκέπτονται ιατρικά κέντρα.

4. Στο πλαίσιο του 6G-VERSUS[6] θα γίνουν δοκιμές της τεχνολογίας 6G σε πραγματικές συνθήκες σε έξι ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα, με στόχο να αναδειχθεί η συμβολή της τεχνολογίας 6G στην ενίσχυση της βιωσιμότητας, μέσω πραγματικών εφαρμογών, όπως βελτιστοποίηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διαχείριση δεδομένων για το νερό και τα απόβλητα σε κρίσιμες υποδομές, συνεργατική ρομποτική για αποστολές αναζήτησης και διάσωσης και δοκιμή ενός ενεργειακά αυτόνομου σταθμού βάσης, που θα λειτουργεί ανεξάρτητα από το κεντρικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα και την αυτονομία των τηλεπικοινωνιακών υποδομών.

5. Το 6G-DALI[7] στοχεύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου τεχνητής νοημοσύνης (AI) για το 6G, που φιλοδοξεί να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων τεχνητής νοημοσύνης για δίκτυα 6G. Το έργο βασίζεται σε δύο άξονες: (α) Στην συλλογή, δημιουργία, επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων σε ένα κοινό χώρο (6G Dataspace) και τη διάθεση αυτών σε προγραμματιστές και άλλους ενδιαφερόμενους που δεν διαθέτουν δικά τους δεδομένα, με στόχο την εκπαίδευση και την αξιολόγηση μοντέλων μηχανικής μάθησης (ML) και (β) στην πραγματοποίηση δοκιμών για την ανάπτυξη ΑΙ ως υπηρεσίας (AI experimentation-as-a-service).



Η COSMOTE TELEKOM είναι πρωτοπόρος στις τεχνολογικές εξελίξεις και ο μεγαλύτερος επενδυτής σε νέες τεχνολογίες και υποδομές στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή, συμμετέχει σε 45 πρωτοποριακά ερευνητικά επιδοτούμενα προγράμματα, ενώ συνολικά από το 2009 μέχρι σήμερα έχει λάβει μέρος σε περισσότερα από 140 ερευνητικά έργα. Παράλληλα, τα Εργαστήρια Νέων Τεχνολογιών της εταιρείας αξιολογούν τις νέες τεχνολογίες και τον εξοπλισμό των τηλεπικοινωνιών του μέλλοντος. Με περίπου €5 δισ. επενδύσεις την περασμένη δεκαετία και επενδυτικό πλάνο ύψους €3 δισ. έως το 2027, συνεχίζει την ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών για εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλη την επικράτεια, δημιουργώντας τις υποδομές για την Κοινωνία των Gigabit.





[1] H COSMOTE TELEKOM αποτελεί την εμπορική μάρκα της ΟΤΕ Α.Ε.

[2] Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) μέσω του πλαισίου Horizon Europe και τελούν υπό την αιγίδα του Smart Networks andServices Joint Undertaking (SNS JU), το οποίο ιδρύθηκε από την ΕΕ για να εξασφαλίσει την ηγετική θέση της Ευρώπης στις τεχνολογίες 5G και 6G.

[3] FLECON-6G: Flexible Open Architecture and AI-driven Enabling Technologies for a Novel 6G Connectivity Platform. Grant Agreement No. 101192462, σύμβαση με την ΟΤΕ Α.Ε.

[4] NexaSphere: NexGen 3D Networks Spin Harmonies across 6G, AI and unified TN/NTN. Grant Agreement No. 101192912, σύμβαση με την ΟΤΕ. Α.Ε.

[5] MultiX: Advancing 6G-RAN through multi-technology, multi-sensor fusion, multi-band and multi-static perception. Grant Agreement No. 101192521, σύμβαση με την ΟΤΕ Α.Ε.

[6] 6G-VERSUS: 6G Vertical trials for Sustainability. Grant Agreement No. 101192633, σύμβαση με την ΟΤΕ Α.Ε.

[7] 6G-DALI: 6G DAta and ML operations automation via an end-to-end AI framework. Grant Agreement No.101192750, σύμβαση με την ΟΤΕ Α.Ε.