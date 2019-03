COSMOTE: Για πρώτη φορά απεριόριστο Mobile Internet με €1,90 για όλο το τριήμερο της 25ης Μαρτίου

Για οικιακούς & εταιρικούς συνδρομητές συμβολαίου

Δωρεάν GB για όλους τους χρήστες καρτοσυμβολαίου & καρτοκινητής

Το τριήμερο της 25 ης Μαρτίου, που οι ανάγκες για Mobile Data αυξάνονται, η COSMOTE απελευθερώνει

την εμπειρία του Internet, στο κινητό, προσφέροντας για πρώτη φορά απεριόριστα data με €1,90 σε

όλους τους συνδρομητές οικιακών και εταιρικών συμβολαίων κινητής. Οι συνδρομητές μπορούν

να ενεργοποιήσουν το πακέτο από το απόγευμα (18.00) της Παρασκευής μέχρι και τα μεσάνυχτα της

Δευτέρας.

Επιπλέον, στους συνδρομητές καρτοσυμβολαίου & Business Cost Control η COSMOTE προσφέρει,

για το τριήμερο της 25 ης Μαρτίου 1 , δωρεάν 4GB, ενώ στους χρήστες καρτοκινητής διαθέτει δωρεάν

3GB.

Οι συνδρομητές που θα ενεργοποιήσουν την προσφορά, θα έχουν πρόσβαση στο Internet μέσα από το

μεγαλύτερο δίκτυο 4G στην Ελλάδα, με πληθυσμιακή κάλυψη 2 πάνω από 98%. Το δίκτυο της

COSMOTE έχει βραβευτεί από τον ανεξάρτητο φορέα Ookla 3 ως το πιο γρήγορο δίκτυο Mobile Internet

στην Ελλάδα, ενώ έχει λάβει για 5 η συνεχόμενη χρονιά και την πιστοποίηση «Best in Test» για τις

υπηρεσίες δεδομένων και φωνής, από τη διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία μετρήσεων και ελέγχου

δικτύων P3 Communications.

Οι συνδρομητές μπορούν να ενεργοποιήσουν την προσφορά από την εφαρμογή My COSMOTE, που

βρίσκεται διαθέσιμη στο App Store και το Google Play. Μέσα από το My COSMOTE App, οι

καταναλωτές μπορούν να διαχειρίζονται τα πάντα γύρω από τις συνδέσεις τους σταθερής, κινητής και

καρτοκινητής, για παράδειγμα να ελέγχουν το υπόλοιπό τους, να ενεργοποιούν πακέτα & υπηρεσίες,

να απολαμβάνουν προσφορές DEALS for YOU και να διαχειρίζονται τους λογαριασμούς & τα

προγράμματά τους.