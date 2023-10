CNN: Χαμάς και ισραηλινός στρατός συγκρούστηκαν μέσα στη Λωρίδα της Γάζας

Το αμερικανικό δίκτυο CNN επικαλούμενο τον ισραηλινό στρατό αλλά και τη Χαμάς, μετέδωσε ότι υπήρξε σύγκρουση εντός της Γάζας, ενώ ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν έναν Ισραηλινό στρατιώτη νεκρό, και τρεις τραυματίες, από επίθεση της Χαμάς με αντιαρματικό πύραυλο στα σύνορα με τη Γάζα.

«Πυρά δέχτηκαν δυνάμεις του Ισραηλινού Στρατού που δρούσαν δυτικά του φράχτη ασφαλείας της Λωρίδας της Γάζας, στην περιοχή Κισουφίμ», ανέφεραν ισραηλινές στρατιωτικές πηγές .«Ένα τανκ του Ισραηλινού Στρατού χτύπησε τον πυρήνα των τρομοκρατών που πυροβόλησε κατά των στρατιωτών», πρόσθεσε ο Ισραηλινός στρατός.

Η Χαμάς υποστήριξε πως κατέστρεψε δύο ισραηλινές στρατιωτικές μπουλντόζες και ένα τανκ σε ενέδρα, αναγκάζοντας τα ισραηλινά στρατεύματα να υποχωρήσουν στο Ισραήλ χωρίς τα οχήματά τους.

«Οι στρατιώτες που έπεσαν στην ενέδρα του Χαν Γιουνίς άφησαν τα οχήματά τους και τράπηκαν σε φυγή ανατολικά του φράχτη πεζοί», ανέφεραν οι Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

