Χιλιάδες Τούρκοι στους δρόμους: Επεισόδια και συλλήψεις στις διαδηλώσεις για τον Ιμάμογλου

Διαδηλώσεις ξέσπασαν σε πολλές τουρκικές πόλεις την Παρασκευή, καθώς ο κόσμος διαδήλωσε κατά της σύλληψης του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης και του κορυφαίου αντιπάλου του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Εκρέμ Ιμάμογλου, παρά την αυστηρή προειδοποίηση του Τούρκου ηγέτη ότι οι διαδηλώσεις στους δρόμους δεν θα γίνουν ανεκτές.

Turkey: Opposition says 300.000 people on the streets now in support of Istanbul's mayor, Ekrem Imamoglu Protests today in other 45 cities. pic.twitter.com/LkMUwAzpRG