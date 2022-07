Χαροπαλεύει ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε

Ένοπλος πυροβόλησε τον πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε σήμερα, καθώς εκφωνούσε ομιλία στη Νάρα (δυτικά) ενόψει των εκλογών για την ανανέωση της σύνθεσης της ιαπωνικής Γερουσίας, που διεξάγονται μεθαύριο Κυριακή, επιβεβαίωσε η κυβέρνηση στο Τόκιο. Σύμφωνα με ιαπωνικά ΜΜΕ, ο βετεράνος της ιαπωνικής πολιτικής, 67 ετών, δεν έχει καμία ζωτική ένδειξη.

«Πυροβόλησαν τον πρώην πρωθυπουργό περί τις 11:30 (σ.σ. τοπική ώρα· 05:30 ώρα Ελλάδας) στη Νάρα. Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης με πυροβόλο όπλο προσήχθη. Η κατάσταση της υγείας του κ. Άμπε είναι άγνωστη αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο γενικός γραμματέας της κυβέρνησης, ο Χιροκάζου Ματσούνο, στον Τύπο.

Αυτό είναι το προφίλ του δράστη

Επικαλούμενο πηγή προσκείμενη στην ιαπωνική αστυνομία, το ιαπωνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK μετέδωσε ότι άνδρας ηλικίας περίπου σαράντα ετών συνελήφθη για απόπειρα φόνου και το όπλο που έφερε κατασχέθηκε.

Κατά πληροφορίες του τηλεοπτικού δικτύου Fuji, ο δράστης είναι πρώην μέλος του ιαπωνικού Πολεμικού Ναυτικού και το τουφέκι με το οποίο άνοιξε πυρ εναντίον του Σίνζο Άμπε ήταν χειροποίητο.

