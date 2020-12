Χάος στο Ντόβερ: Οργισμένοι οι χιλιάδες εγκλωβισμένοι οδηγοί φορτηγών

Ο Νταν Ζίνκα, ένας Ρουμάνος οδηγός νταλίκας, αποκλεισμένος στη νότια Αγγλία, αφού πολλές χώρες έκλεισαν τα σύνορά τους με τη Βρετανία, είναι οργισμένος – και δεν είναι ο μόνος.

Ο 47χρονος δεν θα καταφέρει να κάνει φέτος Χριστούγεννα με την οικογένειά του και πιστεύει ότι η επίσημη δικαιολογία για το κλείσιμο των συνόρων –η μετάλλαξη του νέου κορωνοϊού που εξαπλώνεται ταχύτατα στη Βρετανία– είναι μια ανοησία.

The situation at Manston is serious; lorry drivers have few toilets and little food to eat – miserable existence after 48 hour border closure – @RHANews urging Govt to improve facilities fast … pic.twitter.com/zWmyBjZKl4

— Rod McKenzie (@RHARodMcKenzie) December 22, 2020