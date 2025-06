Χάος στο Λος Άντζελες: Άγρια επεισόδια με μετανάστες – Η Εθνοφρουρά έριξε χημικά και πλαστικές σφαίρες

Σκηνές χάους καταγράφονται και σήμερα Δευτέρα στους δρόμους του Λος Άντζελες. Μετά από τρεις ημέρες ταραχών κατά των μαζικών συλλήψεων παράτυπων μεταναστών από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται στους δρόμους, παρά τα χημικά και τις πλαστικές σφαίρες που έριξε η Εθνοφρουρά, κι ενώ περίπου 500 πεζοναύτες βρίσκονται σε ετοιμότητα για να επέμβουν.

Μέλη της Εθνοφρουράς της Καλιφόρνιας αναπτύχθηκαν για να βοηθήσουν στην καταστολή των διαδηλώσεων που ξέσπασαν για τρίτη ημέρα κατά των μαζικών συλλήψεων παράτυπων μεταναστών από την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με τον κυβερνήτη της πολιτείας να χαρακτηρίζει «παράνομη» την ανάπτυξή τους.

