Χάος στη Γαλλία: Δυο νεκροί από τα επεισόδια με οπαδούς της Παρί – Σε κώμα αστυνομικός

Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί των φιλάθλων της Παρί Σεν Ζερμέν για την κατάκτηση του κυπέλλου του Champions League αμαυρώθηκαν από τα σοβαρά επεισόδια που ξέσπασαν στους δρόμους της Γαλλίας το βράδυ του Σαββάτου 31/05.

Ένας 17χρονος μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου στην περιοχή Landes της Γαλλίας, «κατά τη διάρκεια των εορτασμών» για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου από τη γαλλική ομάδα. Ο δράστης δεν έχει ακόμα συλληφθεί.

«Ένας 17χρονος πέθανε κατά τη διάρκεια της νύχτας ως αποτέλεσμα των τραυμάτων του στο νοσοκομείο Dax. Συνέβη κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών της PSG», ανακοίνωσαν οι αρχές.

