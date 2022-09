Χαμός στο twitter με φημολογούμενο πραξικόπημα στην Κίνα

Πέπλο μυστηρίου έχει απλωθεί στην Κίνα με αναφορές να κάνουν λόγο ακόμη και για πραξικόπημα. Το γεγονός, ότι ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις από και προς την Κίνα τις τελευταίες ώρες πυροδότησε ένα κύμα ερωτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με πολλούς να λένε πως «κάτι τρέχει στην Κίνα» και να δημιουργείτε ένα δημοφιλές hastag με χρήστες, κυρίως από ανώνυμους λογαριασμούς να ισχυρίζονται ότι κάτι σημαντικό και σοβαρό συμβαίνει.

Δεκάδες είναι οι αναφορές στα Social Media ότι «κάτι συμβαίνει στην Κίνα», με τους χρήστες να ποντάρουν σε ένα πολιτικό ή στρατιωτικό πραξικόπημα ενάντια στον Πρόεδρο Xi Jinping λόγω στρατιωτικών κινήσεων που είδαν το φως της δημοσιότητας στη Δυτική Κίνα.

Οι πληροφορίες δεν επιβεβαιώνονται, με τα σχετικά tweets ομως να παίρνουν «φωτιά». «Δεν φαίνεται να είναι πια απλή φήμη» γράφει ένας χρήστης, ενώ άλλος αναρωτιέται αν πρόκειται για fake news.

Λογαριασμοί στο Twitter με πολλές χιλιάδες ακολούθους έχουν ποστάρει ότι έγινε πραξικόπημα, ενώ έχουν εμφανιστεί και φωτογραφίες ενός υποτιθέμενου διαδόχου του. Ωστόσο, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν προέρχεται από επαληθευμένους ή αξιόπιστους λογαριασμούς και οι περισσότεροι από αυτούς τους λογαριασμούς είναι ανώνυμων χρηστών.

Today, information about the alleged military "coup" in China, the cancellation of flights and the mass movement of military equipment began to appear on the Internet. This is a fake. At the moment, they are just preparing for mass events on the occasion of the celebration of the pic.twitter.com/HgdPDdaixt

