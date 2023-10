Χαμάς: Με δεκάδες ρουκέτες απάντησε στην εντολή του Ισραήλ για απομάκρυνση αμάχων

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ-Κάσαμ, ανακοίνωσε σήμερα πως εκτόξευσε 150 ρουκέτες εναντίον της πόλης Άσκελον του Ισραήλ «σε απάντηση για τον εκτοπισμό και τη στόχευση αμάχων», μεταδίδει το πρακτορείο Ρόιτερς. Σημειώνεται ότι ο ισραηλινός στρατός διέταξε σήμερα την εσπευσμένη απομάκρυνση «όλων των αμάχων» της πόλης της Γάζας προς το νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, καθώς η πόλη θα μετατραπεί σε πεδίο στρατιωτικών επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας τις επόμενες ημέρες.

The Hamas movement reported launching 150 rockets into the Israeli city of Ashkelon pic.twitter.com/XvOWd4PP5Y

— Sprinter (@Sprinter99800) October 13, 2023