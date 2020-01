Χαφτάρ σε Ερντογάν: Ευθύνεσαι για την τρομοκρατία

«Έχεις βάλει χιλιάδες Σύριους πρόσφυγες προς πώληση. Είσαι υπεύθυνος για την εξάπλωση της τρομοκρατίας

στην Ευρώπη και αυτό γίνεται με την πρόσληψη εκατοντάδων νέων από την Ευρώπη και τη συμμετοχή τους στον ΙSIS και στην αλ Κάιντα και την αποστολή τους στον πόλεμο της Συρίας».

Σκληρότατη επίθεση εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του Εθνικού Λιβυκού Στρατού (LNA), του οποίου ηγείται ο στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ.Κατηγόρησε προσωπικά τον Ταγίπ Ερντογάν ότι έχει την ευθύνη για την εξάπλωση της τρομοκρατίας στην Ευρώπη.

«[Ο Ερντογάν] υποστήριξε τον ISIS και άλλες οργανώσεις τρομοκρατών στις ενέργειές τους να σκοτώσουν τους Κούρδους, να καταστρέψουν τις πόλεις τους, να καταστρέψουν την οικονομία τους … [Η Τουρκία] είναι μια βάση επιχειρήσεων για όλα τα μέλη του ISIS και της αλ Κάιντα. Οπότε δεν μπορούν να είναι ένα μονοπάτι για την ειρήνη στη Λιβύη μέσω της Τουρκίας» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Χαφτάρ «τις τελευταίες 48 ώρες περισσότεροι από 41 Σύριοι τρομοκράτες έφυγαν από την Τρίπολη με τη βοήθεια διακινητών ανθρώπων που υποστηρίζονται από την κυβέρνηση της Τρίπολης (GNA) και περισσότεροι σχεδιάζουν να φύγουν σύντομα (για την Ευρώπη). Εκβιάζετε την Ευρωπαϊκή Ένωση».

«Οι τουρκικές ΜΚΟ που στην πραγματικότητα είναι οργανώσεις που ανήκουν στην MİT (τουρκική μυστική υπηρεσία) υποστηρίζουν την Τουρκία στη Λιβύη. Η ΜΚΟ με την ονομασία IHH, η οποία αποτελεί αποδεδειγμένο βραχίονα υποστήριξης της Αλ Κάιντα στη Συρία, παρέχει όπλα, υλικοτεχνική υποστήριξη και ιατρική βοήθεια στους τζιχαντιστές, είναι η κορυφαία από πολλές τέτοιες οργανώσεις» συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος του Χαφτάρ.

#LNA Spox to #Erdogan : You have put thousands of Syrian refugees up for purchase. You are responsible for the spread of terrorism in #Europe, and this is by recruiting hundreds of youth from Europe into #ISIS and #alQaeda and pushing them into the war in #Syria. pic.twitter.com/oPdJeSiSOV

— M.LNA (@LNA2019M) January 18, 2020