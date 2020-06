Χαφτάρ σε Αθήνα: Να υπογράψουμε αντίστοιχη συμφωνία για τις ΑΟΖ

Τη στήριξή της στη συμφωνία για τις ΑΟΖ που υπέγραψαν Αθήνα και Ρώμη ανακοίνωσε η επιτροπή άμυνας του εκλεγμένου κοινοβουλίου της Λιβύης που πρόσκειται στον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, μέσω του ανεπίσημου λογαριασμού στο Twitter. Παράλληλα, το κοινοβούλιο της Λιβύης ζητά την υπογραφή αντίστοιχης συμφωνίας με το ελληνικό κοινοβούλιο.

The Defense & National Security Committee of the Libyan Parliament announces #HOR‘s support for the maritime delimitation agreement signed between #Italy–#Greece and requests accession thereto for being a fair framework for maritime delimitation between the Med countries. #Libya pic.twitter.com/MMz83ssiZ7

— M.LNA (@LNA2019M) June 9, 2020