Σχεδόν 60 εκατομμύρια πολίτες προσήλθαν στις κάλπες για να ψηφίσουν στις εκλογές που διεξήχθησαν στη Γερμανία, προκειμένου να αποφασίσουν τη σύνθεση της επόμενης Bundestag. Μεγάλος νικητής της αναμέτρησης ήταν ο επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών Φρίντριχ Μερτς ενώ μεγάλος χαμένος, είναι ο Όλαφ Σολτς.

Σύμφωνα με την εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος για τις γερμανικές εκλογές, το CDU/ CSU συγκεντρώνει το 28,7%, το AfD 19,8%, το SPD 16,4%, οι Πράσινοι 12,3% και το Die Linke 8,9%.

Σύμφωνα με τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα από την καταμέτρηση των ψήφων, η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) κερδίζει τις εκλογές με 28,9% (+4,8 από το 2021), μένοντας ωστόσο μακριά από το όριο του 30%.

Στην δεύτερη θέση, όπως έδειχναν και όλες οι δημοσκοπήσεις, βρίσκεται η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) με 19,9(+9,5), με το υψηλότερο ποσοστό στην 11ετή ιστορία της και στην τρίτη θέση το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 16,2% (-9,5), με την χειρότερη επίδοση της ιστορίας του.

Ακολουθούν οι Πράσινοι με 13% (-1,7), οι οποίοι παρότι συμμετείχαν στην κυβέρνηση κατάφεραν να διατηρήσουν τις δυνάμεις τους και η Αριστερά με 8,5% (+3,6), η οποία αποτελεί μια από τις εκπλήξεις αυτών των εκλογών, καθώς μέχρι τον τελευταίο μήνα κινείτο κοντά στο 3%, αλλά κατάφερε να ανατρέψει την εικόνα με μια ιδιαίτερα δυναμική και νεανική καμπάνια, με κεντρικό πρόσωπο τη νέα 36χρονη αρχηγό Χάιντι Ράιχινεκ.

«Ο κόσμος έξω δεν περιμένει», δήλωσε ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), νικητής των σημερινών εκλογών Φρίντριχ Μερτς και τόνισε την ανάγκη να σχηματιστεί «το συντομότερο δυνατό» κυβέρνηση με «σταθερή κοινοβουλευτική πλειοψηφία».

«Ο κόσμος εκεί έξω δεν μας περιμένει και δεν περιμένει μακροχρόνιες συνομιλίες και διαπραγματεύσεις για τον συνασπισμό», δήλωσε ο Μερτς.

«Απόψε γιορτάζουμε, αλλά από αύριο δουλεύουμε», σημείωσε από τα κεντρικά γραφεία του κόμματός του στο Βερολίνο, ενώπιον χιλιάδων οπαδών του.

«Η νίκη στις εκλογές δείχνει ότι η Γερμανία είναι «παρούσα ξανά στην Ευρώπη» και θα κυβερνηθεί αξιόπιστα» πρόσθεσε.

Συγχαρητήρια στον Φρίντριχ Μερτς έδωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για μια αποφασιστική νίκη για το ΕΛΚ, τη Γερμανία και την Ευρώπη.



«Μια αποφασιστική νίκη για την πολιτική μας οικογένεια, τη Γερμανία και την Ευρώπη. Συγχαρητήρια @_FriedrichMerz! Ένα πράγμα είναι σαφές: θα είστε ο επόμενος καγκελάριος της Γερμανίας», έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Χ.

A decisive victory for our political family, for Germany, and for Europe. Congratulations @_FriedrichMerz! One thing is clear: you will be Germany’s next chancellor.