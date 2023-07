BBC – Καταγγελία σοκ: Παρουσιαστής πλήρωνε 17χρονο για γυμνές φωτογραφίες

Σάλο έχει προκαλέσει στους εργαζόμενους του BBC, καταγγελία σύμφωνα με την οποία μη κατονομαζόμενος-μέχρι στιγμής- παρουσιαστής φέρεται να έχει δώσει τα τελευταία τέσσρα χρόνια περισσότερες από 35.000 στερλίνες σε νεαρό αγόρι, με αντάλλαγμα να του στέλνει γυμνές του φωτογραφίες.

Ο νεαρός ενημέρωσε τους γονείς του δείχνοντας τις κινήσεις του τραπεζικού του λογαριασμού, ενώ η μητέρα κατήγγειλε ότι είδε στιγμιότυπο από βιντεοκλήση με τον παρουσιαστή να φορά μόνο τα εσώρουχά του. Στα Μέσα Μαΐου η οικογένεια είχε καταγγείλει το περιστατικό στο BBC. Είχε ζητήσει και από τον ίδιο τον παρουσιαστή να σταματήσει να στέλνει χρήματα, καθώς μέρος των ποσών χρησιμοποιούνταν για χρήση ναρκωτικών, με αποτέλεσμα το παιδί να έχει εθιστεί σε αυτά.

Η υπουργός Πολιτισμού Λούσι Φρέιζερ θα έχει επείγουσες συνομιλίες με τον γενικό διευθυντή του BBC την Κυριακή. Σε ανακοίνωσή του, το βρετανικό υπουργείο Πολιτισμού, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού χαρακτήρισε τις καταγγελίες «βαθιά ανησυχητικές».

Στην κυριακάτικη έκδοση της εφημερίδας Sun η μητέρα του νεαρού δίνει νέα συνέντευξη τονίζοντας ότι το παιδί της είχε χρησιμοποιήσει τα χρήματα για χρήση κοκαΐνης, όταν ήταν 17 ετών και εάν συνέχιζε, ο 20χρονος σήμερα γιος της «θα είχε πεθάνει».

Μετά τα τελευταία δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου, το BBC προχώρησε σε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία αντιμετωπίζει «με σοβαρότητα τις κατηγορίες» και λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι είναι αναστατωμένοι, καθώς δεν έχει ακόμα δοθεί το όνομα στη δημοσιότητα. Ως εκ τούτου, ο ένας παρουσιαστής μετά τον άλλον δηλώνουν δημόσια την αθωότητά τους και την άγνοια για τις καταγγελίες.

This is a huge scoop and a massive scandal that will rock Britain. 👇👇 pic.twitter.com/YpDuUtsQmR

— Piers Morgan (@piersmorgan) July 8, 2023