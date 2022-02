Μπάσκετ: Μεγάλη νίκη της Εθνικής με 72-71 κόντρα την Τουρκία

Μια μεγάλη νίκη πήρε η εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ, κερδίζοντας με 72-71 επί της Τουρκίας στο κλειστό γήπεδο των Άνω Λιοσίων, για τα προκριματικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου του 2023.

Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε χάρη σε δύο εύστοχες βολές του Κώστα Παπανικολάου λίγο πριν τη λήξη της αναμέτρησης. Στην τελευταία προσπάθεια του αγώνα, ο Σέιν Λάρκιν αστόχησε σε τρίποντο.

Για την Εθνική Ελλάδος ξεχώρισαν Παπαγιάννης (14 πόντοι, 7/10 δίποντα, 0/1 βολή, 4 ριμπάουντ), Αγραβάνης (14 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ) Παπανικολάου (10 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ) και Μουράτος (10 πόντοι).

ΤΟΥΡΚΙΑ (Ενέ): Λάρκιν 10 (3/9 σουτ, 5 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Μπιρσέν 9 (1), Γκεγίκ 10 (1), Μαχμούτογλου 21 (3/3 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 3/3 βολές), Ουλουμπάι, Μπιτίμ, Σαβάς 6, Οζντεμίρογλου 5 (1), Τουντσέρ 4 (1/6 σουτ), Σιπάχι, Γιασάρ 1.

Μια ωραία συνεργασία που κατέληξε με άλεϊ-ουπ κάρφωμα του Γιώργου Παπαγιάννη:

Big Papa testing the rim in Ano Liosia 😤🔨@HellenicBF go on a 27-12 run in the Q2 and are up by 8 at HT!#WinForHellas 🇬🇷 | #FIBAWC pic.twitter.com/xUHjuDg9XP

