Πόλεμος στο Ισραήλ: Μπαράζ πληγμάτων στη Γάζα για να εξασθενήσουν τις θέσεις της Χαμάς

Σε μπαράζ επιθέσεων και πληγμάτων στη Γάζα αποδύθηκε την Παρασκευή ο ισραηλινός στρατός για να εξασθενήσει τις θέσεις της Χαμάς, με τη στρατηγική αυτή να υποδεικνύει ότι η μεγάλη χερσαία επιχείρηση που υπόσχεται ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δεν θα καθυστερήσει για πολύ ακόμα. Το Ισραήλ έχει καλέσει στα όπλα έως 360.000 εφέδρους μετά την επίθεση του Σαββάτου από εκατοντάδες ενόπλους της Χαμάς.

🔻 The past 24hrs:

The IDF conducted raids in Gazan territory to eliminate the threat of terrorist cells and infrastructure.

Soldiers collected evidence that will aid in📍locating hostages.

The IAF continued striking Hamas terrorist targets and anti-tank missile launchers in… pic.twitter.com/QEr9KCM7R7

— Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2023