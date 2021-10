Μπάλντουιν: Συντετριμμένος στην κηδεία της Χαλίνα Χάτσινς

Το τραγικό πρόσωπο των ημερών είναι ο Άλεκ Μπάλντουιν. Ο ηθοποιός και παραγωγός πυροβόλησε και σκότωσε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας γουέστερν «Rust» κατά λάθος τη διευθύντρια φωτογραφίας, Χαλίνα Χάτσινς.

Μετά την τραγωδία ο 63χρονος έβγαλε τη φορεσιά του κάουμποι που είχε σταγόνες αίματος και παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα της Σάντα Φε. Έδωσε κατάθεση και παραμένει ελεύθερος.

Σήμερα, έδωσε το «παρών» στην ιδιωτική κηδεία της κινηματογραφίστριας

Η τελετή έγινε παρουσία του συζύγου της και του εννέα ετών γιού της.

Νωρίτερα, ο Μπάλντουιν είχε έγραψε στο Twitter: «Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω το σοκ και τη θλίψη μου για το τραγικό συμβάν».

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I’m fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and

— AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021