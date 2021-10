Μπάλντουιν: Έχει ραγίσει η καρδιά μου για τον σύζυγο και τον γιο της Χαλίνα

Η πρώτη τοποθέτηση του γνωστού ηθοποιού – μέσω Twitter – για το τραγικό περιστατικό στα γυρίσματα της ταινίας «Rust» – «Συνεργάζομαι πλήρως με την αστυνομία» πρόσθεσε

Το σοκ και θλίψη του από το τραγικό περιστατικό της Πέμπτης, όταν στη διάρκεια γυρισμάτων ταινίας, πυροβόλησε κατά λάθος και σκότωσε την διευθύντρια φωτογραφίας Χάλι Χάτσινς με μια πραγματική σφαίρα, εξέφρασε ο Άλεκ Μπάλντουιν, στην πρώτη του επίσημη τοποθέτηση.

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and

