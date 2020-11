Μπάιντεν: Θα είμαι πρόεδρος για όλους τους Αμερικανούς

«Θα είμαι πρόεδρος για όλους τους Αμερικανούς – είτε με ψήφισαν είτε όχι», ήταν το πρώτο μήνυμα που απηύθυνε ο Τζο Μπάιντεν μετά την αναγγελία του αποτελέσματος που τον οδηγεί στον Λευκό Οίκο.

Στην πρώτη του δήλωση μέσω twitter και με τον Ντόναλντ Τραμπ να μην έχει αποδεχθεί ακόμη το αποτέλεσμα, ο Τζο Μπάιντεν ανέφερε:«Αμερική, είναι τιμή μου που με επέλεξες να ηγηθώ της μεγάλης αυτής χώρας. Το έργο που έχουμε μπροστά μας είναι δύσκολο, αλλά σας υπόσχομαι το εξής: «θα είμαι πρόεδρος για όλους τους Αμερικανούς – είτε με ψήφισαν είτε όχι»».

Επίσης, με δήλωσή του, ο νέος πρόεδρος, ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ, ζήτησε από τους συμπατριώτες του να αφήσουν πίσω τους την οργή και την σκληρή ρητορική και να ενωθούν ως ένα έθνος.

Ο Τζο Μπάιντεν είναι ο νικητής των προεδρικών εκλογών του 2020 στις Ηνωμένες Πολιτείες, χάρη στη νίκη του στην Πενσιλβάνια, που του επέτρεψε να περάσει το όριο των 270 μεγάλων εκλεκτόρων που απαιτούνταν για να περάσει τις πόρτες του Λευκού Οίκου.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύνταγμα, η ημερομηνία παράδοσης – παραλαβής της εξουσίας είναι η 20ή Ιανουαρίου. Μέχρι τότε οι πολιτείες θα επιβεβαιώσουν τα αποτελέσματά τους και οι 538 μεγάλοι εκλέκτορες θα συναντηθούν τον Δεκέμβριο για να ορίσουν επίσημα τον πρόεδρο.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020