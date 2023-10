Μπάιντεν: Ο βομβαρδισμός του νοσοκομείου έγινε από την άλλη πλευρά

Τον Ισλαμικό Τζιχάντ «έδειξε» ο Τζο Μπάιντεν ως υπεύθυνο για τη χθεσινή επίθεση σε νοσοκομείο της Γάζας, όπως είπε στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Είμαι βαθιά θλιμμένος και εξοργισμένος από την έκρηξη στο νοσοκομείο της Γάζας χθες» είπε ο Μπάιντεν, προσθέτοντας: «Με βάση αυτά που είδα, φαίνεται ότι έγινε από την άλλη ομάδα, όχι από εσάς. Αλλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εκεί έξω που δεν είναι σίγουροι, οπότε πρέπει να ξεπεράσουμε πολλά πράγματα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την πλήρη στήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ. «Θα δώσουμε στο Ισραήλ ό,τι χρειάζεται για να αμυνθεί» διαβεβαίωσε.

Παράλληλα, κατηγόρησε τη Χαμάς ότι έχει «διαπράξει σατανικές φρικαλεότητες που κάνουν το ISIS να φαίνεται κάπως λογικό». Επίσης, εξήρε τη γενναιότητα του ισραηλινού λαού.

Statements by PM Netanyahu and US President Biden https://t.co/0ClOYq7J8S

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 18, 2023