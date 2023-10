Μπάιντεν για πόλεμο στο Ισραήλ: Λέμε ξανά στο Ιράν, προσέξτε!

«Το Ισραήλ πρέπει να επιχειρεί βασιζόμενο στους κανόνες του πολέμου. Λέμε ξανά το εξής προς τους Ιρανούς: Προσέξτε», τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, μετά τη συνάντηση με τους επικεφαλής της εβραϊκής κοινότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τζο Μπάιντεν αποκάλυψε ότι ζήτησε από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να λειτουργήσει με τους όρους του πολέμου, ενώ, επανέλαβε τη στήριξη προς το Ισραήλ.

«Η ανάπτυξη στρατιωτικών πλοίων και αεροσκαφών από τις Ηνωμένες Πολιτείες πιο κοντά στο Ισραήλ θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένα μήνυμα προς το Ιράν να είναι προσεκτικό», προσέθεσε.

«Αρνούμαι να μείνω σιωπηλός κατά την πιο θανατηφόρα μέρα για τους Εβραίους, μετά το Ολοκαύτωμα και ένα από τα χειρότερα κεφάλαια στην ανθρώπινη ιστορία», προσέθεσε. Για το θέμα των ομήρων, ο κ. Μπάιντεν υποστήριξε ότι «δεν έχω χάσει την ελπίδα να φέρω εκείνους τους ανθρώπους πίσω στο σπίτι».

«Θέλουμε να καταστήσουμε πραγματικά σαφές ότι εργαζόμαστε σε κάθε πτυχή της κρίσης ομήρων στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής εμπειρογνωμόνων για συμβουλές και βοήθεια στις προσπάθειες ανάκαμψης», γνωστοποίησε.

Tune in as I join Jewish community leaders to deliver remarks on my unwavering support for Israel and work to combat antisemitism. https://t.co/cnYZiJLyH6

