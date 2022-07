Μπάιντεν: Αποφασισμένος να απαγορεύσει τα επιθετικά όπλα

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν «κατακλυστεί από όπλα πολέμου» και τόνισε ότι είναι αποφασισμένος να απαγορεύσει τα επιθετικά όπλα που χρησιμοποιούνται συχνά σε mass shootings – επιθέσεις με τη χρήση πυροβόλων όπλων που έχουν τέσσερα ή περισσότερα θύματα, στην ορολογία των αμερικανικών αρχών.

«Είμαι αποφασισμένος να απαγορεύσω ξανά αυτά τα όπλα», είπε ο Μπάιντεν σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο. «Δεν πρόκειται να σταματήσω μέχρι να το πετύχουμε αυτό».

