Μπάιντεν: Αμερικανοί στρατιώτες σκότωσαν τον ηγέτη του ISIS

Ο αμερικανικός στρατός σκότωσε τον αρχηγό του Ισλαμικού Κράτους – ISIS κατά τη διάρκεια επιχείρησης στη βορειοδυτική Συρία, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, υποστήριξε ότι χθες , στο πλαίσιο αντιτρομοκρατικής επιχείρησης με την συμμετοχή των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ στη βορειοδυτική Συρία, σκοτώθηκε ο αρχηγός του ISIS, Αμπού Ιμπραχίμ αλ- Χασίμι αλ- Κουράσι.

Last night at my direction, U.S. military forces successfully undertook a counterterrorism operation. Thanks to the bravery of our Armed Forces, we have removed from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS.

