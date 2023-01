Australian Open: Δεν τα κατάφερε ο Στέφανος – Έχασε με 3-0 από τον Τζόκοβιτς

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ήταν ανώτερος από τον Στέφανο Τσιτσιπά, τον οποίο και νίκησε με 6-3, 7-6(4), 7-6(5) έπειτα από εντυπωσιακή μάχη τριών ωρών, κατακτώντας τον 22ο Grand Slam τίτλο της καριέρας του και 10ο στη Μελβούρνη.

Όπως είχε συμβεί και στο Roland Garros του 2021, έτσι συνέβη και στο Australian Open του 2023, ο 35χρονος Σέρβος έκαμψε την αντίσταση του Στέφανου, αναγκάζοντάς τον στη 2η ήττα του σε Major τελικό.

Ενώ παράλληλα, με την κατάκτηση του Australian Open, ο Τζόκοβιτς εξασφάλισε την επιστροφή του στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, ύστερα από σχεδόν οκτώ μήνες.

A set away from something very special 🏆@DjokerNole leads Stefanos Tsitsipas 6-3 7-6(4).#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/rmOqfrcPYi

