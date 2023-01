Ατλέτικο Μαδρίτης: Ανακοινώθηκε έως το 2025 ο Ντεπάι

Ολοκληρώθηκε και τυπικά η μεταγραφή του Μέμφις Ντεπάι στην Ατλέτικο Μαδρίτης, καθώς οι «ροχιμπλάνκος» έφτασαν σε οριστική συμφωνία με την Μπαρτσελόνα και ο Ολλανδός επιθετικός υπέγραψε το συμβόλαιό του, διάρκειας 2,5 ετών.

Ο 28χρονος διεθνής έχει ενταχθεί από χθες (19/1) στις προπονήσεις της νέας του ομάδας (με άδεια από τους Καταλανούς) και αναμένεται να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Ντιέγκο Σιμεόνε, που αναζητά λύσεις στη γραμμή κρούσης της ομάδας του, μετά τις αποχωρήσεις των Ζοάο Φέλιξ και Ματέους Κούνια.

📩 @Memphis has something to tell you 👊 pic.twitter.com/cPZRAquGMb

— Atlético de Madrid (@atletienglish) January 20, 2023